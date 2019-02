“Yo me operé el busto y, pues, esa es la única cirugía que tengo”, afirmó la modelo en el matutino.

Luego explicó las razones por las que decidió ponerse prótesis. “Lo hice porque, de verdad, me parece muy lindo como se ve el busto grande”.

Asimismo, contó en ‘Día a día’ que en redes sociales la interrogan mucho si se ha hecho la cirugía de cambio de sexo, pero no despejó la duda.

“Siempre me preguntan si estoy operada o no estoy operada [reasignación de sexo], que es un tema que me gusta mantenerlo en mi intimidad, en mi privacidad”, manifestó Mara.