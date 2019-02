Ante eso, en una entrevista con ‘Día a día’, este viernes, las presentadoras le preguntaron por su pareja: “¿Al novio le dieron celos [de Nicolás]?” “¿Qué te dijo ahora que saliste?” “¿O ya no hay novio?”. Pero Mara, la modelo trans, respondió:

“En realidad [risa nerviosa]… No, pues ya veníamos teniendo muchos problemas y antes, cuando le dije que iba para ‘La Agencia’, él decidió terminar la relación. Por eso, ‘Nico’ dice que estaba hablando tanto de él [de mi novio], porque estaba afectada en ese momento, porque ya habíamos terminado y todo eso. Y pues creo que mi vida cambió completamente, te lo juro. Entonces, en este momento no quiero tener novio.”.

Es decir, que tenía el camino libre y lo que pudo haber sucedido en el reality con Nicolás no fue una infidelidad, como se lo dijo una de sus compañeras, que llamó a Mara “tesa (cachona)” y sugirió que ella era una “perra”.

En la conversación con el matutino de Caracol, a la modelo trans también la interrogaron por la posibilidad de que tenga una relación con Nicolás cuando él salga de ‘La Agencia’, aprovechando la cercanía, gusto y buena química que tuvieron.

No obstante, la modelo reiteró que quiere estar soltera, pues tiene otros objetivos.

“Como les dije, en este momento quiero estar muy enfocada en mi carrera, quiero aprovechar esta oportunidad que se me está dando y, de pronto, una relación me distraería. Entonces, sí me gustaría estar sola en este momento”.