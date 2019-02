“Yo nací con el nombre Kevin”, dijo, luego de que Carolina Soto la interrogara sobre ese tema y por la razón que la llevó a escoger Mara como su identidad femenina.

“Eso fue complicado, porque me decían ‘¿cómo te llamas?’, y yo me quedaba así [muda], entonces sí empecé como a indagar… y soy una persona que ama el mar. Me encanta el mar, la vida marina me encanta, me encanta bucear”, relató Mara en el matutino de Caracol.

En la conversación, Mara también resolvió la duda de Flavia dos Santos acerca de su registro legal, pues muchas personas trans siguen apareciendo en documentos legales bajo su nombre masculino: “Yo nací en Estados Unidos, entonces allá fue que tuve que empezar todo el registro civil, a cambiar todo para cambiar todo aquí en Colombia también”, contó la modelo, aclarando que, efectivamente, en todos sus papeles figura como mujer.

En su visita a ‘Día a día’, la eliminada de ‘La agencia’ tocó otros temas como su la edad en que comenzó su transición, las posibilidades de una relación amorosa con su compañero Nicolás y las preguntas más frecuentes que le hacen en la calle:

“Todo el mundo en este momento me está preguntando por Nicolás. Siempre me preguntan si tengo novio, si estoy operada o no estoy operada… que es un tema que me gusta mantenerlo en mi intimidad, en mi privacidad”, puntualizó.