El consejo llegó después de “encuestas y evaluaciones” que realizaron y cuyos resultados fueron que la audiencia veía al informativo con una tendencia política muy marcada hacia el grupo político del senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez, publicó el medio.

Pero los asesores no son los únicos que han visto el sesgo y la señalada tendencia del noticiero. En realidad, es un ‘secreto a voces’ frente al que los dueños de RCN se han hecho los de los ‘oídos sordos’, porque los televidentes también se lo han mostrado en redes sociales (como se ve en algunos trinos que publicamos al final de esta nota) y políticos como Claudia López, de la Alianza Verde, les cantaron la tabla por lo mismo en especiales del informativo, en vivo y en directo.

El tema del cambio de imagen no fue la única recomendación que reveló La Silla Vacía, además aseguró, citando a una fuente que conoció los resultados, que la consultoría de Paulo Laserna (expresidente de Caracol Televisión) proponía a RCN fusionar la sala de redacción de su noticiero nacional con la de su canal internacional NTN24, que le está generando “altos costos” y tendría relación con las altas pérdidas económicas del grupo Ardila Lülle.

No obstante, los accionistas no estuvieron de acuerdo y omitieron esa y otras sugerencias de los asesores (¿como sacar a Andrea Guerrero de noticiero?), señaló el sitio web de noticias.

“Ellos no son muy conscientes, creen que las explicaciones que dan los consultores no son válidas. Porque se los ha dicho todo el mundo, que hay que reformar el noticiero e insisten en el modelo”, aseguró la fuente, citó La Silla Vacía.

Aquí algunos de los muchos trinos en los que usuarios se refieren a RCN como sesgado y uribista, publicados entre 2015 y 2019:

RCN es tan obtuso que no se da cuenta que de que así le hagan 10 mil modificaciones al canal, a las instalaciones, a los presentadores, al set, al logo, a esto y lo otro NO va a subir su rating mientras sigan con ese sesgo tan descarado en favor de la ultraderecha uribista.

César José

Por respuestas como la tuya Karla no veo RCN, necesitas atacar a los seguidores de Petro para argumentar tu posición? (no soy seguidor de Petro). Tu respuesta es la de Uribe y sus feligreses; por esto, por Nassar, por Gurisatti y por su descarado sesgo Uribista, no los veo.

Predator