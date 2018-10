Quien quiere venir al concierto de lanzamiento de #NoVuelvas en @elcircuitoartemoda ? Que emoción compartir con estos genios: @julianavelasquez @dianangel01 @pablodazan @piomusica @alejoalvarezmusic #CircuitoArteModa

A post shared by Andrés Simón Gutiérrez (@andressimon_) on Oct 21, 2018 at 9:06am PDT