Y así va mi #foodiefitproject: tanta #ChunchurriaTime terminó llevándome al médico: colesterol disparado, hipertensión, riesgo coronario… Tener 40 no es fácil. Tendré que inventarme otra cosa para seguir siendo un #instagraminfluencer #CosasQueMeDanInfarto #YutuberOldie #FracasandoEnInstagram#urgenciacolesterol

A post shared by Daniel Samper Ospina (@danielsamperospina) on Oct 23, 2018 at 5:14am PDT