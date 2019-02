View this post on Instagram

Hoy llegó a nuestras vidas mi segunda hija, mi Noelia! No tengo palabras para agradecerle a la vida por tanto. Bienvenida hija mía a este mundo loco, pero acá estaré yo para protegerte siempre. Gracias esposa mía por darme esta felicidad por segunda vez. Las amo @veronicaartista @fatima_velasco_munoz @noelia_velasco_muñoz