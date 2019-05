En un video compartido por Sky News, el nieto de la reina Isabel II aseguró que esta “ha sido la experiencia más increíble que pudiera imaginar”, al tiempo que destacó la labor de su esposa y todas las mujeres: “Cómo una mujer hace lo que hace está más allá de mi comprensión”, dijo a la prensa.

En su corta conversación, el príncipe Harry también respondió una de las dudas más frecuentes del momento: ¿cuándo mostrarán al bebé?

The Duke of Sussex announces his wife has given birth to a baby boy.

Follow the latest on the #royalbaby here: https://t.co/8KSPsa3ufS pic.twitter.com/xE4qo9Ct3v

