J Balvin interpretó la canción ‘Havana’ con Camila Cabello y Ricky Martin, en una versión donde también cantaron una parte de ‘Mi gente’, famosa canción del paisa.

Los artistas latinos fueron los encargados de abrir el telón de la versión 61 de los premios Grammy anglo, los más importantes de la música en el mundo.

Camila cantando Mi Gente/Havana con Ricky Martin y J Balvin en los #GRAMMYs 😱🔥 pic.twitter.com/rr3ZtL0xj1 — 5H x CC México HQ (@5HenMexicoHQ) February 11, 2019

Ricky Martin y Camila cantando en español, J Balvin con un periodico que decía "Construye puentes no muros", esté trío la rompió y mostró el poder que tenemos los latinos en una de las premiaciones más prestigiosas nunca se les olvide#grammys pic.twitter.com/2O3M7szhHo — кαreɴ ◟̽◞̽ (@speaknow_zayn) February 11, 2019

Balvin no logró quedarse con el gramófono de grabación del año, pues este premio se lo llevó la canción ‘This is America’ de Childish Gambino.

Los otros artistas colombianos, Carlos Vives, Felipe Peláez, Aterciopelados y Monsieur Periné, tampoco tuvieron suerte y se quedaron con la satisfacción de estar entre los nominados.