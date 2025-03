Los Premios Óscar son, sin duda, los más importantes para el mundo de la farándula, ya que allí se entregan las distinciones a los mejores actores del mundo que participaron en varias producciones durante los últimos años.

Es más, esta edición tiene mucha expectativa justamente por la calidad de las películas que se presentaron durante los últimos meses, las cuales contaron con actores de talla mundial que compiten por obtener este reconocimiento.

Ahora, como es de suma importancia, los actores suelen presentarse con vestidos de diseñador, artículos muy costosos y más, puesto que el evento lo ven desde todas partes del mundo y las fotografías son rápidamente compartidas en las redes sociales.

Sin embargo, hubo uno que llamó la atención por su informalidad, pero los asistentes, en vez de tomarlo como algo negativo, solo se rieron de la situación: Adam Sandler.

En medio de la presentación del humorista Conan O’Brien, este la interrumpió porque en medio de los asistentes vio a Sandler, quien vestía una pantaloneta como de baloncesto y un saco de algodón con capota color azul aguamarina bastante llamativo.

Este fue el llamativo momento:

“Nobody even thought about what I was wearing until you brought it up!”

Adam Sandler saw his way out of the #Oscars after host Conan O’Brien gave him a hard time about his choice of attire. https://t.co/nl9CxOviL4 pic.twitter.com/qktdnGr7lI

— ABC News (@ABC) March 3, 2025