“El islam se está convirtiendo en un foco de infección para la humanidad que hay que curar urgentemente”, “Cuántas veces más la historia tendrá que expulsar a los moros de España… todavía no nos hemos dado cuenta de lo que significa esta amenaza de civilizaciones que constantemente ataca a la libertad y coherencia del individuo. No se trata de racismo, se trata del islam”, “El mayor atraso de derechos está en el islamismo” de ese calibre son los mensajes que tienen en el ojo del huracán a la actriz española Karla Sofía Gascón.

Gascón, protagonista de la película Emilia Pérez, es la primera mujer trans nominada al Óscar, aunque sus aspiraciones podrían verse truncadas por sus comentarios en más de una docena de tuits de entre hace nueve y cinco años que fueron republicados por la escritora y guionista Sarah Hagi en su cuenta de X.

Los mensajes publicados por Karla Sofía Gascón también se refieren a los Premios Óscar, a las vacunas chinas y a Goerge Floyd, el afroamericano que murió a manos de la policía en Estados Unidos y que generó el movimiento ‘Black Lives Matter’. Sobre este último escribió:

it’s so insane that karla sofía gascón still has these tweets up. straight up have never seen tweets this racist from someone actively campaigning to win an ACADEMY AWARD. there are more than a dozen… pic.twitter.com/1rcNzkJXuo

— sarah hagi (@KindaHagi) January 30, 2025