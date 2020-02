Las icónicas artistas, además de lucir impecables durante la noche y destacarse con su trabajo en la pantalla grande, decidieron que era hora de sembrar la idea de empoderamiento femenino en el mundo, de la que carecen los Premios, puesto que nominaron a muy pocas mujeres y solo una de ellas, Greta Geregwin, en la categoría de mejor director.

“Queremos celebrar la primera vez en los 92 años de los Premios de la Academia, una directora lidera la orquesta para esta presentación“, manifestó Sigourney, refiriéndose así a Eímear Noone, quien dirigió la banda músical durante la noche.

Pero las indirectas no cesaron allí; a la hora dar el mensaje directo, Weaver empezó diciendo que abrirían un “club de la pelea”, idea que fue complementada por Gal Gadot:

Aquí, la grabación:

Sigourney Weaver: "We decided that after the show, we're going to start a fight club."

Gal Gadot: "Men are all invited…and the loser gets to answer questions from journalists about how it feels to be a woman in Hollywood." https://t.co/8kz7m5vtnF #Oscars pic.twitter.com/lShTdAWOhh

— ABC News (@ABC) February 10, 2020