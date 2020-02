Entre las directoras figuran los nombres de Greta Gerwig (‘Mujercitas’), Lulu Wang (‘La despedida’), Lorene Scafaria (‘El escándalo’), Marielle Heller (‘Un buen día en el vecindario’), Mati Diop (‘Atlantico’), entre otras.

Al ser preguntada sobre su vestimenta en la alfombra roja, la actriz le envió un duro mensaje a la Academia de Hollywood.

“Quería reconocer a las mujeres que no fueron reconocidas por su increíble trabajo este año”, dijo Portman a la prensa en la entrega.

Estas son las imágenes, en detalle, del atuendo de Portman:

El acto de la actriz, de origen israelí, fue de lo más comentado en redes sociales, que aplaudieron su gesto.

en los golden globes del 2018, natalie portman hizo el icónico comentario de “here are the all-male nominees” y en los oscars de este año lleva los nombres de las directoras que no fueron nominadas, ese es el apoyo entre mujeres que necesitamos#Oscars pic.twitter.com/oDv1LUw2wi

— ℯrika (@coucoustyls) February 10, 2020