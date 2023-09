Este lunes 11 de septiembre, la organización de los Premios Billboard destapó una nueva lista de artistas que estarán presentes en la ceremonia que se celebrará el próximo 5 de octubre en el estadio Watsco Center, en Florida (Estados Unidos).

Marc Anthony, Farruko, Sofía Reyes, Nicki Nicole y Pepe Aguilar son algunos de los cantantes que se sumaron a los ya anunciados hace unos días, entre los cuales estaban Peso Pluma, Calibre 50, Eladio Carrión, Manuel Turizo, Marshmello, Myke Towers, Tini y Yandel.

De acuerdo con un comunicado de la organización y la cadena hispana Telemundo, encargada de la transmisión de la ceremonia, varios de los artistas que se presentarán están nominados en diferentes categorías.

Con 21 nominaciones, el cantante y compositor de música regional mexicana Peso Pluma encabeza la lista de finalistas, en la que le siguen de lejos Bad Bunny, el Grupo Frontera, Karol G, Shakira y Fuerza Regida.

Durante la ceremonia, la cantante y compositora puertorriqueña Ivy Queen, pionera del reguetón y una de las principales voces femeninas de la música urbana latina, recibirá el Premio Billboard Icono.

Además, la agrupación mexicana de cumbia Los Ángeles Azules recibirá el Premio Billboard Trayectoria Artística.

La ceremonia de premiación coincide con la semana de la Música Latina de Billboard (Billboard Latin Music Week), que se celebrará en Miami del 2 al 6 de octubre.

Acá, algunos de los que estarán en escenario:

