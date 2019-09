Entre las predicciones que hizo para varias parejas de la farándula nacional e internacional, Tavares se detuvo para ver hacia dónde va el noviazgo de los dos cantantes, de quienes dijo que tienen “un vínculo muy fuerte”, pero que “es una relación que no camina o crece. No es fértil”.

“Lo que pasa es que a ella le sale un hombre poderoso y yo no la veo en ninguna iglesia. No se van a casar. No hay matrimonio”, dijo Deseret en su paso por este medio, como se puede escuchar en el video que abre esta nota.

“Hay la propuesta, de propuesta no salimos. Van a llegar a hacer un contrato para casarse, porque ahí dice que firmarán un contrato, pero matrimonio no va a haber”, añadió, argumentando que en las cartas “a ella le sale un emperador, y este [Anuel] no es emperador”.

La reconocida vidente afirmó que Karol G conocerá al otro hombre “lejos, fuera, y adiós novio”. Asimismo, aseveró que esa persona “le va a hacer la cabeza así (gesto de giros)”.

Con Anuel, según ella, “Se les van a presentar muchísimos problemas y no veo que el camino se una, se cruce para eso [matrimonio]”.