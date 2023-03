El cierre de año en suelo estadounidense estará marcado por dos festivales de rock que evocan la nostalgia de varias generaciones.

Al llamado When We Were Young, que se celebrará en octubre en Las Vegas, Nevada, y que contará con la presencia de bandas de la corriente del neopunk, como Blink 182, que tuvo que cancelar su presentación en el Festival Estéreo Picnic por una lesión de su baterista, Travis Barker, Green Day y The Offspring, entre otros, se suma el Powertrip Festival.

Qué es el Powertrip Festival

Es un evento que reunirá a 6 de las bandas más históricas de los géneros metal y heavy metal, durante todo un fin de semana en Estados Unidos.

Qué bandas tocarán en el Powertrip Festival en EE. UU.

Los amantes del metal tendrán la ocasión de mover sus cabezas al ritmo de Guns n’ Roses, Iron Maiden, AC/DC, Ozzy Osbourne, Metallica y Tool.

Esas agrupaciones se dividirán para tocar ante miles de fanáticos de la siguiente manera, según reveló Metallica en su cuenta de Instagram:

Cuándo y dónde será el Powertrip en EE. UU.

El festival se llevará a cabo el fin de semana del 6, 7 y 8 de octubre de 2023, en el Empire Polo Club de Indio, California, misma locación que recibe el festival Coachella.

Cuánto cuestan las boletas para el Powertrip 2023

Para asistir a ese importante musical, los fanáticos deben disponer de una buena cantidad de dinero ya que las boletas tendrán costos entre los 650 y 2.499 dólares, dependiendo de si el comprador desea también adquirir transporte, estadía en el mismo complejo, entre otras comodidades.

Los interesados en adquirir las entradas deben hacer un preregistro en la página web oficial del evento.