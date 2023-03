En la madrugada de este jueves, sobre la 1 de la mañana, un tren que transportaba etanol y jarabe de maíz se descarriló y se incendió en la ciudad de Raymond, a unas 100 millas al oeste de Minneapolis, en Minnesota.

(Ver también: California despertó agitada: tres sismos se presentaron en cuestión de minutos)

El tren llevaba su recorrido con normalidad y, a causa de la nieve que estaba congestionando la vía, se descarrilaron varios de sus vagones, lo que ocasionó un incendio que prendió incluso a más vehículos que estaban en la zona.

Por este motivo, las autoridades tuvieron que evacuar a la población que vive en el lugar hacía un refugio en las cercanías de Prinsburg, ya que el etanol es un químico altamente inflamable y el estar ante su exposición puede afectar las vías respiratorias y el sistema nervioso central.

Por el momento no se han reportado personas lesionadas, pero si viviendas con afectaciones importantes que están ubicadas cerca a dónde ocurrió el hecho.

FRA is on the ground after a BNSF train carrying ethanol derailed early this morning, leading to an evacuation in the area of Raymond, MN. At present no injuries or fatalities have been reported. We are tracking closely as more details emerge and will be involved in investigaton.

— Secretary Pete Buttigieg (@SecretaryPete) March 30, 2023