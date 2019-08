Se trata de unas gemelas que en ese país están creciendo como influenciadoras en las redes sociales. Pipe Bueno y Luisa Fernanda W compartieron una buena cantidad de tiempo en el festival musical Tomorrowland y la actitud del cantante colombiano con las aztecas le llamó la atención al programa ‘La movida’.

“¿Será que Luisa Fernanda W fue víctima de los celos? Todo parece que sí porque al cantante Pipe Bueno se le vio muy amistoso y querido con las gemelas influenciadoras mexicanas en múltiples videos que posteó en su cuenta de Instagram, muy amoroso con ellas en el festival Tomorrowland”, señaló el programa de televisión.

Los panelistas del mismo también opinaron al respecto y coincidieron al creer que Luisa Fernanda W y Pipe Bueno sí están en una relación.

“Yo me siento súper confundida realmente con Luisa y Pipe, porque una de dos: actúa coherente con lo que dice o no. Y si dicen que no están, pero están para arriba y para abajo, y foto, y video, y si están, pues no importa, ya que lo digan”, opinó la presentadora Dominica Duque.

Por su parte, Mafe Romero, otra de las panelistas de ‘La movida’, opinó: “Yo sí digo una cosa: ¡Ay! Ya oficialicen esa relación. Eso parece que les encantara el morbo de la gente que ha producido esta relación de ellos dos. Ya oficialicen esa cosa”.