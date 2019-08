La cantante relató esa experiencia al recordar todas las pruebas difíciles que tuvo que pasar en sus primeros años de esfuerzo para consolidarse como cantante. Después de un evento en el que se presentó, a Koral le ofrecieron dejar el canto y prostituirse.

“Un día estaba cantando vallenato y se me acerca alguien y me dice: “Bueno. ¿Tú por qué no aprovechas que eres linda, que tienes un buen cuerpo y más bien te prostituyes?”, contó la esposa del actor Ómar Murillo a ese espacio de entretenimiento.

Koral le respondió inmediatamente a esa persona que le realizó la propuesta indecente: “Eso no es lo mío”. El sujeto que le propuso prostituirse a la cantante insistió en su propósito y le dijo: “Aquí este tipo, este tipo, este tipo, quieren salir contigo, te proponen que te vayas con ellos”.

“Una de esas personas me llamaba insistentemente para que saliera con él. Me ofreció 200 millones de pesos para ponerme en el momento que los medios me conocieran”, concluyó Reyes al recordar esa incómoda oferta que recibió.