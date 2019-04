“No hemos coincidido. Los proyectos que a mi me gustan, los productores no han coincidido conmigo. Digamos que ha habido un desencuentro”, comenzó diciéndole a ‘Lo sé todo’.

Aunque reconoce que le “encantaría volver”, solo lo haría si encuentra “un buen personaje, con algo que valiera la pena”, añadió.

A Nórida no la trasnocha estar en “un gran proyecto simplemente porque mi nombre aparezca en una lista o en unos créditos, no me interesa pararme y decir dos textos”.

La actriz reconoció al programa de Canal 1 que cada vez es más exigente, y que además “hay historias que no me gustan, que no me atraen y no me interesan”.

Como dijo en la entrevista emitida el miércoles 10 de abril, así “pueda sonar algo arrogante”, quiere más y cree que “más de 30 años de carrera me dan el derecho de decir eso”.

De acuerdo con IMDb, el sitio especializado en cine y televisión, la última producción para televisión en la que estuvo Nórida fue ‘Palabras de ladrón’, protagonizada por Manolo Cardona.