Cuando la periodista del programa de Canal 1 le hizo una ronda de preguntas calientes, el también actor confesó que el lugar más raro en el que ha tenido relaciones sexuales ha sido un hormiguero.

“Una vez me senté en un parque encima de un hormiguero, y esa vaina fue bien dolorosa y complicada para los dos”, relató Agmeth.

En la conversación, también contó que sí hace ‘cybersex’, pero solo “con gente que conozco”, y que no lo preocupa mucho que una de las fotos que por ahí intercambie termine saliendo a la luz pública: “¡Qué se filtre, qué carajo! Han salido cosas peores de la humanidad”, dijo.

Agmeth aseguró que para el sexo no tiene horario, “siempre y cuando el trabajo me lo permita”, al igual que no necesita un espacio en particular para el acto: “Cualquier lugar. Por ahí hay un dicho que dice que mientras los centros cacen y el mueble no le esté pegando a uno en la nuca, todo está bien”, se puede escuchar decir en el video que compartió ‘Lo sé todo’.