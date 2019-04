View this post on Instagram

La expresentadora del @desafiocaracol @catalinaaristizabalh contó una terrible anécdota que le sucedió este martes en su casa. La modelo se metió al baño junto con su hijo Emiliano cuando uno de los vidrios de templados de la bañera se rompió. . Aunque la presentadora no aclara del todo en lo que repercutió el accidente, sí mostró por medio de una imagen, que tanto ella como su hijo se alcanzaron a cortar un poco sus pies. . Al final aclara que están bien, pero invita a que todos los que tengan ese sistema en sus casas lo estén revisando constantemente. . . . . . . . . . .#CatalinaAristizabal #Accidentes #Desafio #presentadorasColombianas