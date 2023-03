Carmen Villalobos es constantemente centro de atención debido a sus apariciones en las distintas novelas y ahora como presentadora del programa de cocina estadounidense ‘Top Chef VIP’.

Debido a esto, cualquier cosa que sube la colombiana a sus redes sociales se vuelve un centro de crítica e, incluso, rumores sobre cómo es la relación con el presentador de televisión Frederik Oldenburg. Por ejemplo, Carmen compartió este video en sus historias y causó toda clase de reacciones.

Para que después no anden publicando “Carmen Villalobos baila mostrando su ropa interior” JAJAJAJAJAJAJAJAJAJ la amo pic.twitter.com/XECOfxFTDu

Ante esta, surgió un rumor que aseguraba que la pareja de la actriz le prohibía hacer cosas que hacía antes como subir fotos o videos en vestido de baño y, ante esta clase de comentarios, Villalobos tuvo que aclarar esas suposiciones.

En otro video publicado en sus historias, la protagonista de novelas como ‘Hasta que la plata nos separe’, dijo: “Crean esta nota que Carmen Villalobos deja de bailar en lencería porque tiene novio, ¿en serio?”. La barranquillera agregó que no entiende los motivos por los que se escriben este tipo de titulares, en medio de algunas risas y molestia de por medio.

Villalobos aseguró que varios medios de comunicación distorsionaban sus palabras, pues agregaban a la nota cosas que en realidad no pasaban: “Yo no puedo hacer nada, ponen lo que no es”.

Asimismo, dejó claro que a su novio le encantaba que ella baile en las redes sociales ya sea con ropa o pocas prendas y concluyó con la contundente frase de “cojan oficio, por favor”.

Finalmente, la actriz dejó claro que no le molesta que escriban notas de entretenimiento sobre ella, pero, por el contrario, lo que le molesta es el tipo de titulares que no muestra cómo realmente suceden los hechos. Además, Carmen resaltó que si hace algo malo, no tiene problema alguno con que lo publiquen.

Por lo pronto, según se puede ver en su perfil, la relación entre la actriz y el exfutbolista está en un gran momento. Por su parte, la carrera de la colombiana también está mejor que nunca y por eso le salen oportunidades como presentar el concurso de cocina ‘Top Chef VIP’.