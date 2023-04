En la mañana del jueves 13 de abril, las redes sociales se llenaron de publicaciones de cuentas de fans y medios reportando que la policía en Estados Unidos había reportado la desaparición del reconocido actor de la serie ‘Drake y Josh’.

Después de horas de incertidumbre, la misma autoridad de Daytona Beach informó que habían encontrado al artista y que estaba a salvo.

(Vea también: ‘Drake & Josh’, en mal momento: Drake Bell estuvo perdido y queja de Josh Peck se viralizó)

Por supuesto, alivio fue lo primero que sintieron los seguidores de Drake Bell, pero también quedaron con dudas sobre lo que le había ocurrido y dónde estuvo por más de 12 horas, ya que la última vez que lo vieron fue en la noche del miércoles.

Luego de ser tendencia por horas, Bell decidió hacer su primera declaración tras la desaparición y, entre risas, escribió en Twitter que lo que dejó su celular en el carro y por eso nadie lo podía contactar.

“Dejas tu teléfono en el carro y no contestas por la noche, ¿y esto?”, expresó el actor en sus redes sociales, dando a entender que en realidad estuvo a salvo todo el tiempo y solo se apartó del mundo por unas horas.

You leave your phone in the car and don’t answer for the night and this? 😂

— DrakeBell.ethᵍᵐ (@DrakeBell) April 13, 2023