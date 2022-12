Las teorías de conspiración son muy populares, especialmente en redes sociales, y hay varias que rodean a la corona británica, una de ellas apunta a que el príncipe Harry no es hijo del rey Carlos III, que es fruto de una relación extramarital de la princesa Diana.

Vale recordar que el duque de Sussex y su esposa, Meghan Markle, hace un par de años renunciaron a sus deberes como miembros de la realeza, y a raíz de esta decisión se mudaron a Estados Unidos. Además de eso, están próximos a estrenar un documental en Netflix, y todo parece apuntar a que la relación con su padre ha empeorado notoriamente, al menos así lo menciona la prensa inglesa.

Muchos sugieren que el distanciamiento entre padre e hijo se debe a que Carlos no es el verdadero progenitor de Harry. Además, él nunca se ha mostrado muy cercano al hijo menor de la desaparecida Lady Di.

¿Quién sería el verdadero padre del príncipe Harry?

El rumor no es algo nuevo, de hecho, surgió hace décadas atrás, cuando Diana admitió que tuvo un amorío con un profesor de equitación.

En 1995, unos años antes del fatídico accidente, Diana de Gales confesó en una popular entrevista con la BBC Panorama que tuvo un romance con James Hewitt, a quien conoció en una fiesta.

Evidentemente este acercamiento se dio cuando el entonces príncipe Carlos tenía una relación ilegítima con Camilla Parker-Bowles, actual reina consorte de Reino Unido, romance que duró muchos años, prácticamente desde el inicio del matrimonio con Diana.

James Hewitt niega todas las especulaciones

Tiempo después, Hewitt dio una entrevista para la televisión australiana, en la que dejó claro que la relación que tuvo con la princesa duró cinco años, cuando todavía estaba casada con el príncipe de Gales.

“Nunca fue su intención enamorarse de mí, y ciertamente no fue mi intención enamorarme de Diana, pero sucedió debido a las circunstancias que nos unieron. Es muy difícil decir qué tan física quería que se volviera la relación. Y no voy a sugerir de una forma u otra de quién fue la culpa, se desarrolló y fue mutua”, expresó en ese entonces.

Cuando se dio a conocer que el jinete fue el amante de la princesa, diversas personas empezaron a especular que él podría ser el padre de Harry teniendo en cuenta el supuesto parecido que hay entre ambos.

Pero es difícil que el rumor concuerde con la realidad, puesto que cuando Diana conoció a su profesor, en ese entonces su hijo menor ya tenía dos años de edad.

James Hewitt dio una entrevista en 2002 al Sunday Mirror y dijo: “No hay ninguna posibilidad de que sea el padre de Harry. Te lo puedo asegurar. Ciertamente el cabello rojizo es similar al mío y la gente dice que nos parecemos. Nunca he apoyado este tipo de comparaciones y aunque estuve con Diana por un largo periodo, puedo decir que no soy el padre de Harry. Cuando la conocí, él era un pequeño niño”.