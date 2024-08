Por: EL PILON SA

Noticias sobre Valledupar, el Cesar y el vallenato: artículos, videos, fotos y el más completo archivo de noticias de Colombia y el mundo en El Pilón. Visitar sitio

La cantante de música vallenata Ana del Castillo expresó su descontento con el equipo de producción de un concierto que tuvo el pasado viernes 9 de agosto en la ciudad de Bucaramanga, Santander.

(Lea también: Ana del Castillo destapó el lío que tuvo con familia de Ómar Geles; a muchos sorprendió)

En el escenario de la discoteca Mulatas y antes de iniciar su presentación musical, ‘La bomba sexy’ manifestó que no la querían dejar subir a la tarima, notándose en su tono de voz la molestia.

“Soy Ana del Castillo y tengo una agrupación. ¿Usted vio el flyer que está afuera? ¿Qué personas vio? A Diego Daza y Ana del Castillo. Usted llegó por Ana del Castillo, Diego y ¿por quién más? Por Ana del Castillo. No me querían dejar montar, pero yo dije: ¿Cómo así? Si yo costeo mis cosas, mi bus, mi agrupación, le pago el hotel a los pelaos, el viático, todo”, dijo la cantante.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Lo Sé Todo Colombia (@losetodocol)

Ana del Castillo aseguró que ella pagaba todo lo relacionado con su agrupación, desde la nómina y hasta los viáticos. Además, señaló que podría ser grosera, pero se contuvo por su religión.

“A mí nadie me ayuda a pagarles ninguno de ellos, pero vengo a dar la cara y no me quieren dejar montar, pero ustedes me querían a mí o no. Estoy aquí para cumplir, te pudiera a mandar a comer 7.500 terraplenes de ñolas, pero ya cambié porque la pastora me regaña”.

Además de Ana del Castillo, esa noche en la discoteca Mulatas también cantaron Diego Daza y Joan Miguel.

(Vea también: Yina Calderón tiró duro a Ana del Castillo y la cantante no se quedó callada: “Frustrada”)

A raíz de lo sucedido, en redes sociales los detractores de la intérprete de ‘Te vas en peo’ mencionaron que esa noche ella tenía un concierto en Fundación, el cual, al parecer fue cancelado por cantar en Bucaramanga.

Sobre este caso, EL PILÓN dialogó con el manager de la artista, quien aseguró que la fecha que indicó que tenían disponible para el ‘show’ en ese municipio era el 11 de agosto, pero los organizadores no estuvieron de acuerdo.

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.