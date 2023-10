El actor Matthew Perry, de 54 años, fue hallado muerto este sábado 28 de octubre. Así lo confirmó la policía de Los Ángeles, en Estados Unidos. Lo encontraron en el jacuzzy de su residencia, pero aun las razones de su muerte no se han confirmado, tras resultados poco concluyentes que se encontraron en una autopsia preliminar.

Desde el anuncio sorpresivo de su muerte, imágenes de Chandler Bing, personaje que interpretó durante varios años en la exitosa sitcom ‘Friends‘, comenzaron a difundirse en redes sociales.

El amor de los fanáticos por Chandler Bing y por el actor recién fallecido, quedó demostrado en la cantidad de homenajes que le han hecho sus seguidores. Principalmente en Nueva York (donde vive Ariadna Gutiérrez) ciudad en la que transcurrió la serie, pues la producción fue también un homenaje a la vida en la capital del mundo.

Imposible no recordar a Phoebe (Lisa Kudrow) con un taxi amarillo, Mónica (Courtney Cox) trabajando en un famoso restaurante de la Gran Manzana, Rachel (Jennifer Aninston) amante de la moda neoyorquina del momento y el mismo Ross (David Scwimmer), quien era paleontólogo en el Museo de Historia Natural de Nueva York.

Por la cercanía con esta ciudad, los fans no demoraron en llegar el domingo al edificio del número 90 de Bedford Street, donde vivían los personajes de ‘Friends’. Las inmediaciones del edificio las llenaron de flores y cartas en homenaje al entrañable Chandler.

Lovely tributes to Matthew Perry at the Friends apartment location in West Village, New York. pic.twitter.com/vvmMJEl0c1 — Chandler Bing Parody (@ChandlerBing_12) October 30, 2023

Decenas de fanáticos estuvieron en el barrio de Greenwich Village, al sudoeste de Manhattan, para estar allí y compartir en homenaje al personaje y actor.

Matthew Perry fans flock to NYC’s West Village to remember a ‘Friend’ https://t.co/DG4RrWfVdY pic.twitter.com/FaCFaqBnDN — New York Post (@nypost) October 30, 2023

De hecho, en una de las imágenes se puede observar cómo dos fanáticas dibujan el rostro de Matthew Perry con un mensaje de despedida a su ídolo. ”Goodbye Chandler Bing”, escribieron las jóvenes junto a un rostro sonriente del actor.

En otra imagen se lee en un cartel la frase “The one where we all lost a friend”, haciendo referencia a los capítulos de Friends, pues todos comienzan con “The one…”. Un guiño a la serie, haciendo referencia a un capítulo en el que todos perdieron a un amigo.

Palabras de despedida

Celebridades, personajes públicos y cadenas televisivas, se despidieron de Matthew Perry con palabras de agradecimiento.

“Llevó mucha alegría a cientos de millones de personas en todo el mundo con su tono cómico perfecto y su ingenio irónico”, publicó la cadena NBC, que transmitía ‘Friends’, en su cuenta de X (antes Twitter).

En Canadá, donde creció Perry, el primer ministro Justin Trudeau, calificó la noticia de “impactante”. El actor y el político compartieron la misma escuela durante una etapa de sus vidas y fueron amigos de la infancia.

“Nunca olvidaré los juegos a los que solíamos jugar en el patio de la escuela y sé que la gente de todo el mundo nunca olvidará la alegría que les trajo”, publicó el mandatario.

