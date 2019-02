El comediante se enteró que su amigo, que conoció en ‘Masterchef’, había sido impactado por una bala perdida en medio de un caso de fleteo, en el que el cantante no estaba involucrado, por el interés de una periodista que lo contactó.

“Una periodista me llamó a las 2 p.m. a preguntarme si tenía el número de Legarda, y yo le dije: ‘Déjame le escribo para preguntarle si le puedo dar tu número’. Me dice: ‘Es que quiero confirmar si fue verdad que le metieron un tiro en la cabeza’, así literal me dijo 😨. En ese momento quedé mudo, con una sensación horrible en el estómago; me senté, cerré mis ojos y supliqué a Dios que no fuera cierto”, recordó Piter.