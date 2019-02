View this post on Instagram

Siguen los fleteos, siguen cobrando vidas, ahora desafortunadamente en esa ruleta de maldad le toco a Legarda, y tenemos que aguantarnos esta impunidad??? Qué pasa gobierno, que pasa alcaldes , que pasa generales de la policia, que pasa jueces??? Que putas pasa que ustedes no hacen nada???? Joden a los gringos y en 24 horas detienen a todos y los extraditan. Y los que nos joden a nosotros??? Esas putas bandas que delinquen y no pasa nada. Los jueces sueltan a todos y seguimos en esta impunidad que nos ahoga. Ustedes autoridades dejaron que estas ciudades se convirtieran en unas junglas donde sobrevivir cada día es una proesa. Y@no salgan ahora con discursos que estamos haciendo todo lo posible porque es pura mierda. Los únicos que no saben donde están las “ollas” son los comandantes de la policía. Los jefes de las bandas reciben casa por carcel. Ustedes autoridades y gobernantes convirtieron estas ciudades en el peor vividero del mundo. @legarda