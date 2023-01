La canción de Shakira se mantiene como tendencia mundial esta semana en redes sociales y un nuevo episodio aumentó el interés de los usuarios en la relación que sostenían ella y el exjugador del Barcelona Gerard Piqué.

Fue este último quien alborotó aún más la polémica luego de anunciar este viernes una alianza con la marca Casio, mencionada y criticada en la canción de la barranquillera.

“Por cierto, un gran anuncio, Casio nos ha dado relojes. La ‘Kings League’ (liga aficionada de la que hace parte) ha logrado una alianza con Casio”, dio al aire Piqué, durante un programa relacionado con dicha competencia.

Pese a la euforia del ex de la cantante colombiana, en las últimas horas también circula una imagen que muestra que Piqué, minutos antes de anunciar la alianza, no llevaba puesto el reloj de Casio, sino uno de otra marca. No se descarta que esto lo haya hecho por provocar y desatar aún más polémica de la generada por la canción reciente de Shakira.

“Este reloj es para toda la vida, eh”, agregó el español, haciendo una clara alusión a los dardos que le lanzó su expareja en la canción con Bizarrap.

Esta es la imagen que circula en redes sociales y que muestra el antes y después del gesto de Piqué con los relojes de Casio:

CLARAmente se puede apreciar cómo te cambiaste de reloj antes de empezar la retransmisión. A NOSOTROS NO NOS ENGAÑAS. pic.twitter.com/vlIGj7LMfB — C A S I O™ (@CasioTeam) January 14, 2023

Shakira y Piqué: Casio logra negocio con el ex de la cantante

El también presidente de la Kings Leage se encargó personalmente de repartir los relojes de la marca en vivo y, minutos después, esto fue noticia mundial y el video se hizo viral en redes sociales.

Aunque Piqué lució con orgullo el accesorio, usuarios en Internet lo criticaron porque solo deja de usar relojes de lujo cuando está en pantalla. Como se dijo, en estas imágenes se puede ver cómo el ex de la colombiana luce un Rolex antes de anunciar el negocio con Cassio: