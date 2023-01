Sobre la ruptura se han dicho muchas cosas, pero el rumor que más tomó fuerza fue el de la infidelidad del futbolista hacia la cantante, con Clara Chía, una joven de 22 años, de quien se ha dejado ver muy enamorado durante las últimas semanas.

Por lo que se ha podido conocer, aparentemente, la expareja no habría quedado en muy buenos términos, pese a que tienen dos hijos en común, Milan y Sasha. De hecho, se han encontrado varias veces en unos partidos de su hijo mayor, pero a juzgar por las imágenes, ni se han determinado, como se dice coloquialmente, han estado ‘juntos, pero no revueltos’.

¿Piqué se arrepintió de separarse de Shakira?

Jordi Martin, un reconocido paparazzi español, reveló que el deportista intentó retomar su relación con la madre de sus hijos, pero la cantante no quiso. Hay que tener en cuenta que, al parecer, en ese momento, él ya sostenía un romance con Clara.

La primera separación de Shakira y Piqué se habría dado en abril del 2022, un mes después, el exfutbolista del Barcelona se habría arrepentido así que volvió a buscar a la barranquillera y como ella no quiso, ahí se habría dado la ruptura definitiva.

Esa sería la razón por la cual la artista de 45 años habría expresado en su más reciente canción: “yo contigo ya no regreso ni aunque me llores ni me supliques”.

Jordin aseguró en el programa El gordo y la flaca: “esa es la frase de la discordia que está en la Session #53 de Shakira y Bizarrap y por la que aseguran que Clarita y Piqué están en crisis. Incluso, muchos dicen que ella ha abandonado el apartamento de Gerard. Lo cierto es que, efectivamente, este fragmento sí está dedicado a Piqué. Hemos tenido acceso a una información veraz de una persona del entorno directo de Shakira, que nos asegura que en abril pasado es la fecha en que ellos terminan su relación, pero un mes más tarde, Gerard, aún estando con Clarita, se arrepiente de haber dejado a Shakira y decide intentarlo de nuevo, pero en ese intento no resultó y es cuando deciden terminar por completo”.

Los internautas, especialmente los fanáticos de Shakira han comentado: “jamás en su vida Piqué va a volver a conseguir a un mujerón como Shaki”, “así son todos, después que lo hieren a uno, quieren regresar”, “qué va volver Shakira con todo lo que hizo, ahora que mastique, trague, trague, mastique y ni que llore ni suplique ella volverá”.