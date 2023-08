Pipe Bueno es un cantante y compositor colombiano nacido en Cali, Colombia. Es reconocido en la escena musical latina por su música popular y géneros relacionados como el vallenato, el pop y la música ranchera. Se hizo conocido por su participación en el reality ‘Factor Xs’ en Colombia en 2005, donde se destacó y se abrió camino en la industria de la música. A lo largo de su carrera, ha lanzado varios álbumes y sencillos exitosos, incluyendo colaboraciones con otros artistas reconocidos.

Algunas de las canciones más populares de Pipe Bueno son ‘Te hubieras ido antes’, ‘No voy a morir’, ‘Dueño de ti’. El cantante de música popular y rancheras ha logrado construir una base de seguidores en Colombia y en otros países de habla hispana debido a su estilo musical y sus colaboraciones con otros artistas de renombre como Maluma.

Según la revista VEA, el cantante actualmente tiene 31 años. Nació el 7 de febrero de 1992 en Cali, Valle del Cauca y desde muy temprana edad se fue a Medellín junto con su familia. Hoy en día se encuentra trabajando como jurado de la novena temporada de ‘Yo me llamo”.

Pipe Bueno está en una relación con Luisa Fernanda Cataño, más conocida como ‘Luisa Fernanda W’, con quien actualmente tienen dos hijos.

“Pipe, desde que llegó a mi vida, llegó para cambiarla en todo sentido. No solamente nos convertimos en padres estando juntos sino que también empezamos a construir muchos sueños que hoy en día son una realidad. Realmente nuestro pilar en la vida siempre ha sido tener a Dios presente y cuando yo vi que Pipe era una persona que teme de Dios y que lo ama, ahí fue cuando yo me enamoré mucho más de él”, contó Luisa Fernanda W en una entrevista para el canal CityTV.

“Como padre Pipe me ha sorprendido gratamente. Es un padre muy amoroso que, en medio de sus obligaciones, siempre busca estar presente. Espero que sigamos construyendo familia juntos y siempre de la mano de Dios”, agregó la ‘influencer’.

Pipe Bueno y Luisa Fernanda W tienen dos hijos. El primer hijo de la pareja se llama Máximo, quien nació en el año 2020 y hoy tiene tres años, y su segundo hijo lleva por nombre Domenic, quien nació en el 2022.

“Máximo, Domenic y Lu son quienes cambian mi vida en un giro de 180 grados, sin duda alguna. Antes, tal vez desde la zona de confort junto con todas esas aspiraciones y sueños que tenía, la forma en que yo estaba actuando me hizo reflexionar que jamás iba a alcanzar lo que quería si seguía actuando como lo estaba haciendo. Habían cosas que estaban apuntando hacia otras direcciones y llegaron ellos a ordenar lo que estaba un poco desorganizado en mi vida. Son mi motivación. Levantarme todos los días pensando en mis hijos y en Lu, en mi hogar y en mi familia, hacen que los días sean distintos’ expresó el cantante en el programa Bravísimo de CityTV.

Previo al inicio de esta nueva temporada del reality, el vallecaucano se refirió a la producción como un proyecto “cargado de presentaciones insólitas” y reveló algunos consejos para quienes desean hacer parte del mismo.

“Yo me llamo tiene una característica y es que cada año uno cree que tal vez no se puede llegar a superar el año anterior y es mentira, encontramos cada vez talento con mejor nivel que ustedes no se imaginan, que se asemejan tanto al artista original que uno hasta se puede confundir”, concluyó el cantante.