Shakira sigue conquistando el mundo con su gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran’ y este miércoles tiene programada una presentación en Monterrey, México. Pero, paralelamente, Gerard Piqué no se ha quedado atrás en titulares de prensa, y no solo por lo que pasa con la Kings League.

Según se conoció en las últimas horas, el exfutbolista español está en Miami, cuidando de sus hijos Milan y Sasha y, de paso, buscando un nuevo hogar para afianzar su vida en la ciudad donde ahora residen los pequeños después de lo que fue su separación de Shakira.

Pero todo parece indicar que Piqué, quien está instalado temporalmente en el Hotel Four Seasons, según el periodista Jordi Martin, no estaría del todo cómodo con su situación actual.

Acá, el video en el que se refirió al tema:

Más allá de la búsqueda inmobiliaria, el exfutbolista español estaría usando el tiempo para ganar terreno como papá. De hecho, recientemente se conocieron imágenes que lo mostraron en un parque de Miami jugando fútbol con sus hijos, tal y como lo hacía en Barcelona.

Esto dejaría al descubierto que Piqué estaría fortaleciendo ese vínculo con sus hijos Milan y Sasha, quienes acompañaron a Shakira en gran parte de su gira.

