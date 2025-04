Así lo reveló la exreina llanera en una entrevista con ‘La red’ (programa de Caracol), en la que además se conoció que se volvió a enamorar y tiene novio.

Schmitt lleva más de 20 años compartiendo la información del mundo de entretenimiento en Noticias Caracol y por lo mismo se ha vuelto una cara amigable para los televidentes del informativo.

Con la aparición de las redes sociales, la comunicación entre la presentadora y sus fanáticos se ha vuelto mucho más directa, situación que también le ha provocado malestares, pues no todos los comentarios son agradables. Incluso, dijo en el diálogo, ha recibido amenazas de muerte.

“Que si vuelvo a salir en la pantalla me van a bajar y yo no sé qué, y me van a matar, y me van a mandar al de la moto y no sé qué… Gente loca. Ha aparecido por ahí gente loca en el camino; pero bueno, bendiciones, y que les vaya bien, que les vaya bonito”, declaró la llanera, que tiene apellido de origen alemán.

La periodista no se ha quedado quieta y ha tomado cartas en el asunto, pues incluso se trata de personas que llevan años “obsesionadas” con ella. Por eso ha acudido a las autoridades correspondientes y se ha informado sobre cómo actuar y cómo responder ante ese tipo de situaciones.

“Es un tema ya delicado. Se meten contigo, con tu familia, entonces es fuerte”, agregó.

¿Cuántos hijos tiene Pilar Schmitt?

La presentadora tiene dos hijos. La mayor es Sara, que tiene 20 años y ya es famosa en redes sociales, pues heredó de su mamá la pasión por la moda y el maquillaje. Incluso, ya se está adentrando en el mundo del modelaje y las pasarelas.

La primogénita de Schmit estuvo en peligro, a sus 19 años, cuando sufrió una trombosis arterial por un fuerte dolor de cabeza. A la joven la tuvieron que operar, procedimiento muy delicado por la complejidad, pero logró salir adelante. Se recuperó sin problema y actualmente lleva una vida normal.

El hijo menor de la presentadora de entretenimiento de Noticias Caracol se llama Martín, y tiene ocho años. El pequeño no solo es la adoración de su mamá, sino que también de su hermana.

¿Quién es la pareja de Pilar Schmitt, periodista?

Aunque no se sabe su nombre, ‘La red’ aseguró que se trata de un abogado que le robó el corazón a la periodista de Caracol. Llevan casi un año saliendo y, según el programa, Schmitt se está tomando las cosas con serenidad. Esta es una foto de la pareja:

