En una entrevista en el programa ‘la Red’, de Caracol Televisión, la reconocida periodista Pilar Schmitt compartió una impactante historia sobre la salud de su hija Sara Sofía, quien a sus 19 años se encontró al borde de la muerte debido a un inusual problema en el corazón.

La angustiosa narración de Schmitt comenzó con el testimonio de una llamada de su hija: “Ella me dice: ‘Mami, ya te llamo’. Y yo como: ‘¿Qué pasó?’ Ella iba camino de urgencias al hospital porque le había dado un dolor de cabeza terrible, perdió más o menos el conocimiento y la visión. Le hicieron un TAC cerebral…”.

Sin embargo, el diagnóstico inicial fue que no tenía nada relevante, atribuyendo el malestar a un simple dolor de cabeza.

Pilar continuó su relato, expresando su preocupación por el extraño estado de su hija: “Yo veía a Sara ida… Ella me decía que no se sentía ella. Fuimos a urgencias a primera hora, nos querían mandar a la casa. Le dijeron: ‘Niña caprichosa, usted no tiene nada; tiene ansiedad’. Nosotros esperamos a que nos atendieran y nos tocó esperar 10 horas. Le hicieron la resonancia…”. El diagnóstico final resultó ser impactante: había tenido un accidente cardiovascular.