‘Nara’ Gutiérrez fue tema de conversación en la sección de ‘La red’ ‘Tú moda sí incomoda’, en la que los presentadores, principalmente el experto en estilo personal Juan Carlos Giraldo, hablan de los atuendos que utilizan los famosos en ciertos momentos.

El programa de Caracol analizó las pintas que llevaron varios famosos al evento ‘Latino Music Conference and Awards’, y determinaron que la peor fue vestida fue la cuñada de Marcelo Cezán, a quien denominaron como “El mamarracho” de la noche.

Y es que la artista utilizó un enterizo de ‘short’ blanco, con algunas aberturas en la espalda y el abdomen, y flecos que salían de la parte superior, acompañados de botas blancas, ‘outfit’ que a los presentadores de ‘La red’ no les gustó.

“Esto [la pinta] no es ni para una gala ni para una tendencia. Esto no alcanza a absolutamente a nada, ni las botas, ni el vestido, ni el corte. […] Cuando te vas para un coleo, está bien que te pongas esto, pero para una alfombra roja, eres el mamarracho indiscutiblemente”, dijo Frank Solano, como se escucha en este video (desde el minuto 14:29)

Qué dijo ‘Nara’ a ‘La red’ por decirle “mamarracho”

A través de su cuenta de TikTok, la artista se pronunció sobre los comentarios que le hicieron y aseguró que no se sintió mal, pues entiende que cuando se expone es normal que hablen mal o critiquen.

La cuñada de Cezán, presentador que estuvo en la cárcel, agregó que no estuvo de acuerdo con las opiniones de los presentadores de ‘La red’, pero aseguró que les tiene mucho cariño.

“Ellos consideraron que era el mamarracho, yo me sentí superbién. Respeto, pero no lo comparto. Yo soy cantante de música popular, los flecos eran parte de mi ‘outfit’. […] Yo me río de esos comentarios, porque por ahí dicen: ‘Que hable bien, que hablen mal, pero que hablen'”, declaró, como se escucha en esta publicación:

