Shakira aprovechó que su gran amigo estaba en Miami, en donde ella reside luego mudarse de Barcelona (España), para sorprenderlo en la canción ‘La bicicleta’, en la que colaboraron juntos hace unos años.

La artista, que habría pensado tener una hija después de separarse, sin embargo no olvidó que ya no tiene una buena relación con el papá de sus hijos, y por eso evitó nombrarlo, pues en una estrofa dice: “Que si a Piqué algún día le muestras el Tayrona, después no querrá irse pa’ Barcelona”.

Shakira le cambia letra a ‘La Bicicleta’ para no mencionar a Piqué

Apenas ingresó al escenario, la artista siguió a Carlos Vives para sorprenderlo y abrazarlo, y empezó a cantar, pero en lugar de Piqué, dijo “este tipo”.

“Lleva, llévame en tu bicicleta,

óyeme Carlos, llévame en tu bicicleta,

que si a este tipo tu le muestras el Tayrona

después no querrá irse pa’ Barcelona”

Eso fue lo que terminó interpretando la artista, como se escucha en este video:

