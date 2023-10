Aunque muchas personas no creen en las actividades paranormales, otras sí tienen mucho respecto hacia todo lo que pasa sobre estos temas. Ese es el caso del cantante de música popular Ángel Toro, que habló con ‘la Red’ sobre lo que vivió en una casa cuando niño.

Dentro de todo lo que pasó en ese sitio, hubo un hecho que nunca ha olvidado y le ocurrió cuando era adolescente.

“En el baño de mi casa estaba cepillándome, me encontraba solo y sentí que mi mamá me llamó, como un susurro en el oído. Volteo para mirar y no estaba ella por ningún lado. Tenía 14 años y salí a correr, me metí debajo de la cobija, del susto me quedé dormido y dejé prendidas las luces de la casa”, relató el cantante.