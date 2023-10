“Me acuerdo que me dijo: ‘Usted a mí no me puede dejar”, así comenzó su estremecedor relato el comediante caleño sobre una amarga experiencia sentimental por cuenta de un conjuro que sufrió antes de comprometerse con su actual esposa.

(Vea también: ‘Sábados felices’: la verdad de si ‘Piroberta’ es grosería e historia de “¡ay, me cansé!”)

Julián Madrid, como es su nombre de pila, decidió ponerle fin a ese noviazgo, pero enseguida, comenzaron a pasarle situaciones incómodas por las que tuvo que recurrir a una espiritista para que lo ayudara a salir del embrollo.

“Mi familia notaba mi cambio. Solamente quería estar con esa persona, no quería estar en mi casa”, confesó sobre el supuesto amarre que le habían hecho.

Al llegar donde la bruja, que le recomendaron sus familiares, esta lo reconoció como integrante del elenco de ‘Sábados felices’, dialogaron, pero al comediante no le convenció mucho el encuentro, hasta que esta le reveló un dato clave que solo le sabía.

El ‘amarre’, le contó la supuesta bruja, estaban en dos camisas que esa persona le había regalado en algún momento de la relación. Al atar cabos, el comediante decidió ponerle fin al noviazgo; sin embargo, fue allí cuando se desató una bola de nieve que arrasó con muchas cosas.

“Algo me decía que me pusiera los pantalones al revés, era un desespero, la quería buscar a ella, hasta que fui a buscarla a un municipio que queda como a 2 horas de Cali, pero cuando llegué allá mis familiares me detuvieron y no me vi con la persona”, confesó a ‘La red’.

Julián Madrid se sintió mal y decidió regresar a donde la bruja. Al llegar, una mano fuerte lo estrechó y le dijo: “Pilas que lo van a matar, que lo quieren ver muerto que con otra mujer”.

Luego de ese aviso, al comediante se le dio por correr el asiento del conductor y debajo encontró una bolsa que tenía un muñeco pullado con alfileres.

Después de 9 sesiones espirituales, logró zafarse del conjuro que tenía y nunca más volvió a saber de aquella mujer que lo mantuvo ‘amarrado’ para que fuera solo para ella.

Lee También

Acá, la reveladora entrevista de ‘Piroberta’:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de La Red Caracol (@laredcaracol)

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.