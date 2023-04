La presentadora de entretenimiento de Noticias Caracol, Pilar Schmitt, contó en el programa ‘La Red’ cómo vivió una de las situaciones que más pueden causar angustia, ser víctima de un robo mientras estaba sola.

(Vea también: Pilar Schmitt, de Noticias Caracol, se asusta en prueba del ‘Desafío’ y pide ayuda)

Contó que recién se había mudado a un nuevo apartamento, se sentía muy cansada y a pesar de que su familia se encontraba en Bogotá y la habían invitado a almorzar, ella prefirió quedarse en su casa.

Pilar mencionó que el señor que era dueño del apartamento no había pasado a reclamar el dinero y ella decidió guardarlo dentro de un libro y meterlo debajo del colchón de la cama para que estuviera seguro y para evitar la tentación de gastarlo.

Pasados 15 minutos, la presentadora escuchó que abrieron la puerta de su casa y al momento lo que vio fue a un hombre desconocido en su hogar.

“Un señor se quedó mirándome (…) llega y me dice ‘mona’ y yo ‘¿usted quién es?’ entonces llega y me dice el descarado ‘se le están entrando los ladrones’ y yo ‘ladrón usted’ y el tipo se viene a dónde yo estoy, me entra al baño, yo empiezo a gritar, el tipo me coge del cuello, yo hice un recuento de mi vida más o menos. Yo estaba desesperada, no estaba en control de mí misma”, dijo la presentadora.