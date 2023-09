Peso Pluma habría recibido una amenaza de muerte el pasado 12 de septiembre, esta amenaza habría aparecido en la vía pública del estado de Tijuana, México; en las mantas que se encontraron exigían que el cantante no se presentará el próximo 14 de octubre en Tijuana.

(Vea también: La actriz que era la obsesión de Sergio Andrade antes de Gloria Trevi)

La amenaza de muerte habría sido escrita en una manta misma que fue firmada por el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) una de las organizaciones criminales más peligrosas de México, quienes señalaban al cantante de “hablador” y que por su seguridad no llegará a Tijuana.

A pesar de que la manta fue noticia en todo México, el cantante no había tocado el tema, fue hasta hace poco que el Peso Pluma fue entrevistado en el programa ‘Hoy día’, dónde fue cuestionado sobre este tema y el cantante decidió dar sus declaraciones.

El artista conocido como ‘Doble P’ habría cancelado su concierto que tenía programado en Rosemont, en el área metropolitana de Chicago que iba a ser en la noche del 15 de septiembre, para posteriormente darse a conocer que el concierto programado para Tijuana sería cancelado.

Lee También

En medios internacionales se comentó que Peso Pluma, decidió cancelar algunos conciertos tras las amenazas recibidas, entre los que destacan el concierto en Tijuana dónde el artista cambió la fecha, ahora siendo el próximo 29 de octubre.

Los empresarios detrás de la organización del espectáculo dijeron que se respetarán las entradas para la nueva fecha, pero no explicaron el motivo exacto detrás de la repentina suspensión del show; pero muchos en redes han atribuido esto a las amenazas hacia el cantante.

The Peso Pluma concert originally scheduled for September 14th has been rescheduled to Saturday, November 4th. All previously purchased tickets will be honored for the new date. pic.twitter.com/vMvUPiPcHP

— Fiserv Forum (@FiservForum) September 14, 2023