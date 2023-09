El artista conocido como Peso Pluma, famoso por ser cantante del género musical ‘corridos tumbados’, recibió amenazas en contra de su vida por el crimen organizado, este grupo opera en el estado del norte del país Tijuana, México.

La amenaza se hizo pública durante el martes 12 de septiembre, fueron elementos de la Guardia Nacional quienes mientras patrullaban la zona encontraron una manta colgada sobre el puente vehicular El Mirador en Playas de Tijuana, Baja California.

La manta fue ubicada a las 2:00 de la mañana, misma que se encuentra firmada por el grupo criminal, Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), misma que va dirigida directamente a Peso Pluma; exigiendo que no se presente el próximo 14 de octubre en Tijuana.

Amenaza de muerte hacia Peso Pluma

La manta que es una amenaza de muerte directa para el cantante, Peso Pluma, dónde se le pide al cantante que no se presente en Tijuana, México; el próximo 14 de octubre, pues de hacerlo su vida podría correr riesgo.

“Esto va para ti Peso Pluma, abstente de presentarte el día 14 de octubre porque será tu última presentación. Esto por irrespetuoso y lengua suelta HPM. Te presentas y te vamos a partir toda tu madre. Atte. CJNG” se lee en la manta.

A pesar de ser una amenaza directa en contra del cantante, las autoridades no han logrado ninguna detención en el lugar, además las autoridades no lograron identificar a ninguna persona o testigo en las cercanías. De igual manera el cantante no se ha pronunciado al respecto.