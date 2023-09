El candidato de Morena por la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Ricardo Monreal, anunció que ya no desea obtener el cargo antes mencionado. Monreal comentó que “la toma de decisión está clara”; esto fue dicho durante una entrevista radiofónica.

Ricardo comentó en entrevista radiofónica con Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento, que ya no desea participar en la contienda por la jefatura de Gobierno de la Cdmx, incluso mencionando que fue la candidata a la presidencia, Claudia Sheinbaum, quién no quiere a Monreal en la contienda.

“Estoy consciente que la correlación de fuerzas en la toma de decisiones cambió a partir del jueves con la entrega del bastón, de mandos simbólico. Sí cambió la toma de decisiones y entonces creo que la decisión ya la tomó la doctora Claudia y no creo que esté yo ahí en esa posición”, comentó el senador de Morena, Ricardo Monreal.

Monreal menciona sus planes a futuro

Ricardo comentó que abandonará su contienda y buscaría dar clases, comentando que es “lo que sabe hacer”, esto dicho por Ricardo durante la misma entrevista.

“No voy a caer en ingenuidad, lo estoy pensando, pero no voy a generar ninguna reacción me meteré a lo que se. Dar clases” señalo Ricardo Monreal.

Sergio y Guadalupe le preguntaron si se descarta para buscar la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, a lo que Monreal señalo que la “decisión estaba tomada”.

“La toma de la decisión ya hecha, no hay forma por ninguna vía. Entonces no quiero yo generar de nueva cuenta alguna actitud inconveniente, o de disputa que al final se resuelva de la misma forma en que se resolvió el proceso pasado. Entonces no, yo no entraré en una etapa de esa, estoy muy claro” aclaró.