En el programa La Red, la cantante aseguró que sufrió maltrato psicológico y que casi muere por darle gusto a su expareja en el tema de las cirugías plásticas.

Aseguró que su antiguo novio era una persona obsesiva y que la presionaba mucho para que se operara. Al final, ella accedió a complacer a su hombre.

“Fui a donde la cirujana y ella me dijo que no tenía la necesidad de operarme porque me iba a ver demasiado exagerada, pero yo insistí tanto que me dijo que me operaba”, afirmó Alzate.

Agregó que al cuarto día después de la cirugía se empezó a sentir mal, por lo que fue a la clínica y allí le dijeron que se había contagiado de dos bacterias.

De acuerdo con Alzate, su pareja la abandonó luego de discutir un día porque ella le había cogido el celular.

Alzate tuvo que ser intervenida quirúrgicamente de nuevo porque se rompió la prótesis en uno de sus glúteos y tardó varios meses en recuperarse.

“Esto es algo que no se lo deseo a nadie. Yo sé que la gente me critica y me dice que eso me pasó por vanidosa, pero muchas veces no vemos más allá de lo que puede pasar por ver feliz a nuestro amor”, puntualizó Alzate.