Jota Mario Valencia fue internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital Bocagrande, pero aún se desconocen las causas de su situación, aunque su exesposa Marcela Abello negó que tenga muerte cerebral, como se especula en redes.

Jota Mario Valencia, mi ex esposo y padre de mis dos hijos María José y Simón, está delicado pero no tiene muerte cerebral. Pido comedidamente por sus hijos no especular sobre su estado de salud. Ruego oraciones para su pronta recuperación.

— marcella (@marabello) June 3, 2019