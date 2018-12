No obstante, si bien Sara Uribe cumplió el 28 de noviembre (fecha en que habría sido la graduación), la celebración se hizo fue dos días después. Aun así, Guarín no apareció en las imágenes del grado que subió Fiallo, ¿porque no quiso ir, porque no lo invitaron o porque fue pero su ex lo omitió de las tomas? Ninguno de los involucrados ha resuelto la incógnita.

Lo cierto es que el tema puso hasta a pelear a algunos seguidores de la ex del futbolista, aunque sobre todo a dos mujeres, pues una insultó al jugador y enseguida la otra le pidió que ya superara el tema del divorcio de Guarín y Fiallo.

Eso incomodó a la crítica del deportista que, entonces, se despachó en contra de la otra seguidora con calificativos en los que le decía “metida” y “vieja sin oficio”.

Esa usuaria no se quedó con los insultos y respondió con el mismo tono. “Verdulera de quinta, asco de vieja, vulgar, maleducada, ponte a ladrar mejor”, fue una de las cosas que le dijo.

Las frases de grueso calibre fueron varias, a continuación compartimos el intercambio de mensajes entre las dos mujeres. Luego, además, subimos el video y la foto del grado de la hija de Guarín con Fiallo que desataron todo tipo de comentarios.