🎵Agárrame fuerte nuestro amor es invencible, No importa lo que diga la gente, Tú y yo juntos para siempre 🎵 así le cantó al oído el futbolista @fguarin13 a su pareja, la presentadora @sara_uribe , durante la celebración del #BabyShower de su primer bebé juntos #jacoboguarinuribe y del cumpleaños de la futura mamá ¡cuánto romanticismo al ritmo de @chocquibtown ! #revista15minutos