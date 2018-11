La información la publicó el medio en una de sus ediciones de noviembre, creyendo en la versión que le dieron fuentes cercanas a Sara, cuando ella aún no confirmaba su embarazo.

No obstante, luego de por fin revelara su estado, y de paso su nuevo trabajo en Tropicana, la presentadora le dijo a la publicación:

“@larevistavea no he tenido que tener cuidados especiales con mi embarazo, Jacobo [su hijo con el futbolista Fredy Guarín] tampoco. Eso lo dijeron ustedes pero no es verdad. Mi embarazo ha sido tranquilo y sin anomalías”.