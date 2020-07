La pregunta se la hicieron en ‘Lo sé todo’ por una sugerencia de Graciela Torres, ‘la Negra candela’, sobre que en las postales de María Gabriela Isler en Instagram podría haber “plagio”, ya que encontró que una de sus tomas, donde muestra su cuerpazo, pero no la cara, sería de un portal griego.

Lo primero que hizo la esposa de Mauro Urquijo en el programa que presentan ‘el Gordo’ Ariel y Elianis Garrido — a quien ‘la Negra candela’ criticó duro hace unos días— fue decir que, desde su matrimonio con el actor, Graciela Torres ha intentado atacarla.

“No debería atacarme esa señora, porque no tengo ningún vínculo con ella, ni me interesa”, aseguró la mujer en el espacio de Canal 1, y continuó:

“Veo que ella a veces es atrevida, se mete en lo que no tiene que meterse. He visto que arremete ante personajes que no debería. Ella ya es una señora de edad y debería dedicarse a otra cosa, no estar criticando. […] A ella no le interesa si soy o no soy. Ella a mí no me está pagando un sueldo, ni me administra mi cuenta, para que pueda decir si soy o no soy. ¡En mi perfil publico lo que me dé la gana! ¡Me parece atrevido de su parte!”.