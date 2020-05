green

Pabuena, en diálogo con el programa ‘La Red’, de Caracol Televisión, contó que en primera instancia se comunicó con el cantante Hollman Xavier, con el que Pernía sacó su propia versión de esa canción, para preguntarle si tenía derechos para hacerlo.

Xavier le contestó que había cuadrado con el autor del tema, Gabriel Gregorio Pineda. Sin embargo, Pabuena siguió con su reclamo porque el tenía derechos sobre la canción al ser el arreglsita musical y no dio tal autorización.

La discusión entre Xavier y Pabuena, según ‘La Red’, se fue tensionando, tanto que llegaron a gritarse muchas groserías, por lo que el cantante y arreglista de ‘Malo’, decidió colgar y llamar a Pernía, a ver si encontraba algo de sensatez.

“Contacté a Pernía y le hice saber que yo era el interprete original de la canción. Él me responde muy decentemente y me dice que lo disculpara, pero que no tenía conocimiento de esto. Al día siguiente le escribo para contarle de una fuerte discusión que tuve con Hollman y Gregorio, muy grosero, me responde con 3 piedras en la mano”, relató Jorge Pabuena a ‘La Red’.

Pabuena le pasó a ese programa de chismes el audio con el que el actor colombiano le contestó con una sarta de groserías:

“Compadre, usted tan viejo mi hermano, con pelos en el culo, deje ese guevonada, deje de ser tan pendejo, tan huevón. A mi me sacan de esta maricada. Solucionen el puto problema ustedes 2, mi hermano. ‘Careverga’”, esas fueron las palabras de Pernía ante el reclamo de Pabuena.

Ante esto, el arreglista e interprete original de ‘Malo’ trató de charlatán, grosero y abusivo a Pernía y lo amenazó con poner el caso ante la justicia.

Acá, la versión de ‘Malo’ de Gregorio Pernía junto a Hollman Xavier:

Esta es la versión original: